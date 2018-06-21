Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность

Оптимальным решением на пост аудитора НАБУ, безусловно, было бы назначение Томаса Файерстоуна.

Но президент всегда предпочитает не сильные кадровые решения, а предсказуемые и контролируемые. И потому выбор Жебривского не должен удивлять. Трагедии в этом не вижу, это закономерность.

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Контроль НАБУ объективно нужен – как нужен контроль любой структуре. Претензии аудиторов будут публичными, и мы сможем легко оценить адекватность их позиции.

Если аудиторы НАБУ позволят себе уклониться от объективного контроля и станут участниками политической кампании по смещению Ситника – это дискредитирует власть. Сейчас НАБУ – это единственный пример украинской структурной реформы в правоохранительной сфере – да, неуклюжий, малоопытный, с кучей детских болезней и врожденных пороков, с реальными проблемами в организации, но это состоявшийся проект, что признано и на Западе и в обществе. И доверие такое для нашей власти на данном этапе развития очень многое значит. И это доверие нельзя подрывать.

Ключевой вопрос для государства – это не допустить попыток отстранения директора НАБУ до конца срока его полномочий. Директор НАБУ не должен быть заложником политических интересов, он должен быть защищен от политического давления.

И это не вопрос симпатий или антипатий, просто иначе смысл независимости и самостоятельности НАБУ будет подорван не только сейчас, но и в будущем.

Попытка перед выборами убрать директора НАБУ с помощью политической кампании приведет к серьезному политическому кризису и не будет успешной.

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