Назвали головні події української освіти у 2024 році

Освіта є одним з ключових аспектів розвитку будь-якої країни, а для України, яка переживає складний період війни та відновлення, вона набуває ще більшого значення.

У 2024 році українська освітня система зіткнулася з новими викликами та можливостями, що стали результатом адаптації до змінюваних умов, зазначає 24 Канал.

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В умовах глобальних і внутрішніх кризових ситуацій освітня сфера продовжує трансформуватися, активно впроваджуються інноваційні підходи та технології для забезпечення доступу до якісної освіти. Важливими кроками в цьому напрямку стали як урядові ініціативи, так і інноваційні проєкти, що допомагають зберігати освітні стандарти та знижувати наслідки війни для учнів і вчителів.

За традицією, Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) підбиває підсумки знакових подій у сфері освіти 2024 року, що минає. Детальніше про це – у матеріалі.

Можливість року

В цьому році розпочалась реформа профільної старшої школи, яка передбачає, що після 9 класу учні зможуть обрати одне із двох спрямувань – академічне або професійне.

Академічне спрямування дасть змогу навчатися в ліцеях за обраним профілем, де учні зможуть самостійно обирати предмети для поглибленого вивчення, а також предмети, не пов'язані з обраним профілем. Професійне спрямування передбачає вступ у професійний коледж чи заклад фахової передвищої освіти.

Академічне та професійне спрямування для учнів 10-11 класів / Фото, надане 24 Каналу

Подія року

09 грудня відбулось відкриття українського освітнього хабу в США, який запрацював у Чикаго, де з початку війни проживає понад 30 000 українців. В хабі для дітей та дорослих проводять навчання з українознавчих предметів, корисних навичок тощо. Наступний хаб буде відкрито у Нью-Йорку.

Відкриття українського освітнього хабу у США / Фото, надане 24 Каналу

Місія Мережі українських освітніх хабів, яка вже налічує 70 центрів в країнах ЄС, Великій Британії, Японії, США та Україні – це збереження та розвиток людського капіталу України.



Мережа українських освітніх хабів / Фото, надане 24 Каналу

Ініціатива року

МОН у співпраці з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим запустило комплексну політику "Школа офлайн", що має на меті повернути 300 тисяч українських учнів до очного навчання, надавши доступ до безпечної очної освіти, а також дозволить підвищити якість дистанційного навчання, якщо вихід офлайн неможливий.

Україна зазнала значних освітніх втрат, і ключова передумова для підвищення якості освіти – доступ дітей до безпечного очного навчання. Саме тому ми впроваджуємо комплексну політику "Школа офлайн",

– зазначив Михайло Федоров.

Проєкт "Школа офлайн" / Фото, надане 24 Каналу

Проєкт року

Калькулятор фейків – це інноваційний інструмент, який дозволяє українцям швидко та точно виявити фейкові новини, а також навчитися відрізняти правдиву та хибну інформацію самостійно.

Цей проєкт реалізований за сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій України й вже за декілька місяців ним скористалось понад 300 000 українців.

Калькулятор фейків / Фото, надане 24 Каналу

Призначення року

У вересні на посаду заступниці Міністра освіти і науки України була призначена Надія Кузьмичова, яка наразі відповідає за шкільну освіту – найскладнішу та найоб'ємнішу ланку системи освіти.

Надія Кузьмичова / Фото, надане 24 Каналу

З 2023 року вона була радницею Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та координувала освітні стратегічні проєкти. Перед Кузьмичовою стоять серйозні виклики:

завершення реформи Нової Української Школи,

подолання освітніх втрат,

забезпечення доступу до офлайн освіти усіх учнів тощо.

Перспектива року

Глобальна ініціатива культурної та ментальної трансформації українців, яка дозволить громадянам нашої країни:

сформувати нульову толерантність до корупції,

знати свої права,

підвищити власні навички з медіаграмотності та критичного мислення,

вільно опанувати іноземні мови,

використовувати тільки легальний аудіо та відео контент,

бути політично обізнаними тощо.

Першим етапом цієї ініціативи стало запровадження у школах всіх областей України масштабного освітнього проєкту про права дитини за підтримки Офісу Омбудсмена України (Уповноваженого Верховної Ради з прав людини) та Ради Європи.



"Перспектива року" / Фото, надане 24 Каналу

Інновація року

В цьому році в Україні запрацювала Убер-школа, що розпочала свою роботу з Херсонської області, оскільки там наразі проживають понад 10 000 учнів з 1 по 11 клас, які вже три роки не мають повноцінного доступу до навчання і багато пропустили через те, що чимало дітей у своїх громадах перебували тривалий час в окупації.

Цю інновацію підтримав Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Херсонська обласна державна адміністрація, яка дозволяє учням та їхнім батькам безплатно замовляти онлайн у зручний для себе день та час індивідуальні консультації з кращими викладачами з різних предметів (і навіть для учнів молодшої школи) та проводити такі заняття без використання сторонніх сервісів на кшталт Zoom та інших.

Індивідуальні консультації для школярів / Фото, надане 24 Каналу

Виклик року

Через тривалість війни освітні втрати, на жаль, продовжують бути актуальним викликом для тих, хто навчається, та для тих, хто навчає.

Наслідки освітніх втрат, які вже бачимо сьогодні, надзвичайно серйозні – це реальна загроза розвитку всієї країни,

– говорить заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузмичова.

Як свідчать результати опитування ЮНІСЕФ, проведеного через U-Report, близько 60% підлітків та молоді прагнуть надолужити втрачені через війну знання.

Для цього була створена Екосистема надолуження освітніх втрат на основі Штучного Інтелекту, яка наразі успішно застосовується у Херсонський, Миколаївський, Одеський та Дніпропетровській областях за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), міжнародної організації Helpcode та Міністерства освіти і науки України.

Також щорічно проводиться Форум "Від викликів до можливостей" щодо подолання освітніх втрат, який збирає всі зацікавлені організації, що опікуються цим питанням.

Допомога року

В Україні запрацював перший мобільний центр раннього розвитку – спеціальний автобус обладнаний усім необхідним для занять з дітьми дошкільного віку.

Цей автобус обслуговує дітей Херсонської області.

В рамках проєкту Fun Academy on Wheels такі мобільні дитячі садочки найближчим часом планують постачати й в інші регіони України. Проєкт ініціювали тридцять фінських компаній.

Автобус для школярів від 30 фінських компаній / Фото, надане 24 Каналу

Результат року

Як реакція на виклики війни, МОН разом з міжнародними партнерами відкривають Цифрові освітні центри, що дозволяють учням 1-11 класів, які проживають близько до лінії фронту та не мають можливості ходити до школи, навчатись у безпечних приміщеннях з використанням найсучаснішого обладнання та освітніх технологій.

46 Центрів з понад 100, які фінансує ЮНІСЕФ по країні сьогодні працюють у Херсонській, Одеській та Миколаївський області. Вони охоплять понад 34 000 учнів. За даними дослідження Державної служби якості освіти результати навчання дітей, які відвідують ці центри, вище за тих дітей, які поки що не охоплені ними,

– розповідає Анатолій Ігнатович, координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ.

Цифрові освітні центри / Фото надане 24 Каналу