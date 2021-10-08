Назвали імена лауреатів Нобелівської премії з миру
Джерело:твітер Нобелівської премії
Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали Марія Ресса та Дмитро Муратов. Її вручили за "захист свободи вираження поглядів".
Відомо, що Ресса є філіппіно-американською журналісткою, а Муратов – головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета". Про це у Нобелівському комітеті повідомили 8 жовтня.
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Лауреатами Нобелівської премії з миру стали журналісти з Філіппін та Росії
Норвезький Нобелівський комітет вирішив вручити премію з миру 2021 року Марії Ресса та Дмитру Муратову за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру,
– мовиться у повідомленні комітету.
До речі, у 2021 році на премію претендували 234 людини та 95 організацій. У списку були Олексій Навальний, Світлана Тіхановска, Грета Тунберг, Джо Байден, Ангела Меркель та Білл Гейтс, а також еко-активісти та ВООЗ.
Муратов відреагував на отримання премії
Сам Муратов вже відрегував на нагороду. Він сказав, що не очікував такого рішення Нобелівського комітету і "скинув" дзвінок з Норвегії, як "небажаний".
Я сміюся. Взагалі не очікував. У мене тут безумство. Я бачив дзвінок з Норвегії, але я вважав це небажаним дзвінком. Я ось, що можу сказати: ми будемо віддуватися цією премією за російську журналістику, яку зараз намагаються репресувати. От і все,
– заявив редактор.
Він додав, що "будуть намагатися допомагати людям, які зараз визнані агентами, яких зараз гноблять, висилають з країни".
Ресса бореться проти насильства та авторитаризму влади
Марія Ресса є відомою журналісткою, співзасновниця та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. Вона також працювала журналісткою-розслідувачкою на CNN у Південно-Східній Азії.
Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і зростання авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах,
– повідомили в Нобелівському комітеті.
Саме вона безстрашно сприяла інформуванню світу про кровопролитну кампанію боротьби з наркотиками, яку проводить президент Філіппін Родріго Дутерте.
Що відомо про діяльність Ресси та Муратова
- Дмитро Муратов є співзасновником та головний редактор опозиційного видання "Нова газета". Він працював на посаді з лютого 1995 року по листопад 2017, а згодом – з 2019 року по зараз, тобто вже 24 роки.
- У комітеті пригадали, що "з моменту заснування газети вбили 6 журналістів, в тому числі Анну Політковську, яка написала викривні статті про війну в Чечні".
- Нобелівський комітет пояснив, що "Нова газета" публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми: "Від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і "фабрик тролів" до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами".
- Ресса ж працювала над задокументування того, як "соцмережі використовуються для поширення фейкових новин, переслідування опонентів і маніпулювання суспільною думкою". Адже у країні "число загиблих (у боротьбі влади проти наркотиків – 24 канал) настільки велике, що кампанія нагадує війну проти власного населення країни".