Назвали імена лауреатів Нобелівської премії з миру

Лауреатами Нобелівської премії миру в 2021 році стали Марія Ресса та Дмитро Муратов. Її вручили за "захист свободи вираження поглядів".

Відомо, що Ресса є філіппіно-американською журналісткою, а Муратов – головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета". Про це у Нобелівському комітеті повідомили 8 жовтня.

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Лауреатами Нобелівської премії з миру стали журналісти з Філіппін та Росії

Норвезький Нобелівський комітет вирішив вручити премію з миру 2021 року Марії Ресса та Дмитру Муратову за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та тривалого миру,

– мовиться у повідомленні комітету.

До речі, у 2021 році на премію претендували 234 людини та 95 організацій. У списку були Олексій Навальний, Світлана Тіхановска, Грета Тунберг, Джо Байден, Ангела Меркель та Білл Гейтс, а також еко-активісти та ВООЗ.

Муратов відреагував на отримання премії

Сам Муратов вже відрегував на нагороду. Він сказав, що не очікував такого рішення Нобелівського комітету і "скинув" дзвінок з Норвегії, як "небажаний".

Я сміюся. Взагалі не очікував. У мене тут безумство. Я бачив дзвінок з Норвегії, але я вважав це небажаним дзвінком. Я ось, що можу сказати: ми будемо віддуватися цією премією за російську журналістику, яку зараз намагаються репресувати. От і все,

– заявив редактор.

Він додав, що "будуть намагатися допомагати людям, які зараз визнані агентами, яких зараз гноблять, висилають з країни".

Ресса бореться проти насильства та авторитаризму влади

Марія Ресса є відомою журналісткою, співзасновниця та виконавчою директоркою онлайн-видання Rappler. Вона також працювала журналісткою-розслідувачкою на CNN у Південно-Східній Азії.

Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і зростання авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах,

– повідомили в Нобелівському комітеті.

Саме вона безстрашно сприяла інформуванню світу про кровопролитну кампанію боротьби з наркотиками, яку проводить президент Філіппін Родріго Дутерте.

Що відомо про діяльність Ресси та Муратова