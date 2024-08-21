Можливо, говоритимуть про далекобійну зброю: коли буде наступний "Рамштайн"

Військово-повітряні сили США в Європі назвали дату, коли відбудеться черговий "Рамштайн". Засідання в цьому форматі стане 24-м.

У форматі "Рамштайн" співпрацюють понад 50 країн, які координують постачання зброї Україні. У червні до них долучилася й Аргентина.

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Дата наступного "Рамштайну"

6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині,

– передає "Радіо Свобода".

Раніше The Sunday Times припустили, які теми можуть порушити на зустрічі. За їхніми даними, Велика Британія буде вимагати від європейських союзників надіслати більше обладнання і надати Києву більшу свободу дій щодо його використання в Росії.

Уряд Кіра Стармера тисне на Німеччину щодо передачі ракет Taurus і на Францію зі США щодо дозволу бити Storm Shadow. Утім, союзники бояться "ескалації" у відносинах з Росією – мовляв, та може застосувати ядерну зброю.

Про потребу в далекобійній зброї чи не щодня говорить Володимир Зеленський. Днями він заявив: Україна не потребувала би фізичного заходу на Курщину, якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності. Адже Сили оборони зайшли на територію Росії заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.