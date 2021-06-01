Так було за часів Гітлера та Сталіна: названо кращий подарунок путінському режиму

Багато років ми говорили про те, що саме за Путіна Росія прийде до фашизму. Путін – це крайня форма мафіозної, терористичної держави. Далі читайте російською.

Любой вариант после Путина будет лучше, я настаиваю на этом. Не важно, как он будет называться.

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Что Запад слышит уже много-много лет:

"О, не дай Бог! Путин – это плохо, но может быть еще хуже".

Все эти грантоеды, которые живут на западные деньги, продолжают повторять эту мантру.

Это мы слышали при Гитлере, это мы слышали при Сталине. Повторение этой мантры – лучший подарок путинскому режиму. Потому что она полностью оправдывает ту линию, которую гнут соглашатели на Западе.

Это то же самое, что мы слышали при Медведеве: "Режим может эволюционировать". Нет, споры уже кончились. Путин – это фашистская диктатура, крайняя диктатура. Любой, кто придет к власти после Путина – это какие-то изменения.

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После Сталина все-таки началась оттепель.

Не потому, что те, кто пришел ему на смену были такие хорошие, а потому что были экономические и политические обстоятельства, вынуждающие их идти на определенные послабления.

Пока не будет четко зафиксировано, что Путин и его режим является абсолютным злом и угрозой всему миру, мы будем возвращаться к этой сказке про белого бычка.

И ровно с этим Байден едет сегодня в Женеву: "А с кем еще нам разговаривать, как не с Путиным? Не дай Бог, если Путина не будет, что будет через 5 лет? Россия просто погрузится во мглу".

А сейчас такое ощущение, что у нас там светит солнышко?