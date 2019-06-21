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      Названо офіційну причину смерті Дарії Лук'яненко

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      Дарія Лук'яненко померла через колоту-різану рану шиї
      Дарія Лук'яненко померла через колоту-різану рану шиї / 24 канал

      11-річну дівчинку Дарію Лук'яненко знайшли вбитою на Одещині на сьомий день пошуків. Безпосередньою причиною смерті дитини стала колото-різана рана шиї.

      Такого висновку дійшли судові медексперти, які оглядали тіло дитини, повідомляє "Думская".

      Читайте також: Чому зниклу Дарію Лук'яненко і її вбивцю знайшли лише за 6 днів: пояснення поліції

      Озброєний ножем вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію,
      – пише видання.

      Підозрюваним у вбивстві 11-річної дівчинки є її односелець Микола Тарасов. Він вже зізнався у скоєному злочині та розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

      Водночас, голова поліції Одеської області Олег Бех розповів, що у день вбивства підозрюваний побачив дитину на ринку. Згодом Тарасов пішов додому та дочекався, коли дівчина буде йти повз його будинок. Тоді зловмисник затягнув дитину до себе у двір, а потім у будинок.

      "Затягнув її спочатку до себе у двір, а потім до будинку. Він роздягнув дівчинку і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір – став душити її. Потім він також наніс їй ушкодження або ножем, або шилом, зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло випливти на поверхню. На голову дитині він надів пакет і теж замотав його скотчем, щоб вона не могла дихати, і скинув в вигрібну яму", – додав правоохоронець.

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює. Він вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину.

      21 червня дівчинку поховали у рідному селі в закритій білі труні. На похорон Дарії прийшли рідні, близькі та багато жителів села. Поліція ж у цей день вимушена була взяла під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.

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      Теги: Новини України Розслідування Поліція Новини Одеси Діти і неповнолітні Жертви Дарія Лук'яненко
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