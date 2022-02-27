НБУ хоче заборонити розрахунки в валюті країни-агресорки

Нацбанк збирається заборонити розрахунки В Україні у валюті держави-агресора, тобто Росії.

Мовиться про рубль, повідомив глава комітету Ради з фінансів Данило Гетманцев.

До речі До Бюджету країни вже перерахували майже весь бюджет НБУ

Він аткож додав, що безготівкові розрахунки відбуваються без збою. За його словами, голова НБУ Закликав власників АЗС припинити відмовляти українцям в розрахунку картками. Для цього немає підстав.