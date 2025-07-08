НБУ погодив придбання страхової компанії "Країна" холдингом ASVIO

Національний банк України надав дозвіл мажоритарному акціонеру ASVIO Investment Holding Вячеславу Супруненку на придбання істотної участі в страховій компанії "Країна".

Про це йдеться в рішенні Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ, яке цитує УНІАН.

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Що відомо придбання страхової компанії "Країна"

Це вже друге погодження, необхідне для угоди: раніше її схвалив Антимонопольний комітет України.

Холдинг, відомий, зокрема, цифровим банком "АСВІО" та онлайн-сервісом Garantiya.com, має намір інтегрувати страхову компанію до своєї фінансової екосистеми. Як напередодні зазначив голова Наглядової ради холдингу Роман Ярошенко в одному з інтерв’ю, придбання СК "Країна" – частина довгострокової стратегії з розвитку цифрових сервісів у сегменті фінансів:

Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували "АСВІО Банк" із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління. Ми розуміємо, що включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок,

– пояснив він.

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення", – підкреслив Ярошенко.

Угода передбачає подальшу цифрову інтеграцію страхової компанії в логіку холдингу, з використанням наявного ІТ-досвіду та клієнтських рішень, які вже успішно працюють у банківському напрямку.

Довідка. ASVIO Investment Holding – український багатопрофільний холдинг, який об’єднує понад 10 000 працівників по всій країні. Компанія активно інвестує у фінансовий сектор, IT, виробництво та харчову промисловість. У 2023–2025 роках ASVIO запустив низку інфраструктурних проєктів, зокрема відновив виробництво на території колишнього заводу "Росинка".

Головний акціонер холдингу – Вячеслав Супруненко. Саме він у 2014 році сформулював гасло "Ми віримо в Україну. Ви довіряєте нам", яке стало відображати позицію компанії.