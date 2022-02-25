НБУ терміново перерахував до бюджету України 19 мільярдів гривень

Національний банк терміново перерахував до Державного бюджету України майже 19 мільярдів гривень. Кошти призначені для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.

Національний банк України перерахував частину прибутку до розподілу до Державного бюджету України ще 24 лютого 2022 року.

До теми "Повернись живим": гроші з єПідтримки можна витратити на допомогу українській армії

"Це крок, якого потребує наша держава, її Збройні сили та кожен українець", – прокоментував голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Як допомогти армії

Нагадаємо, Національний банк також відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Детальніше про це, як фінансово підтримати українську армію – дізнавайтесь за посиланням.