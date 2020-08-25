Банк "Аркада" відтепер належить до категорії проблемних. За його діяльністю стежитимуть із особливим режимом контролю та призначать спеціального куратора.

Правління НБУ прийняло низку рішень по "Аркаді". Про це зазначено в матеріалах Печерського районного суду, пише Finbalance.

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Арешт наклали на офіс "Аркади" та земельну ділянку

За рішенням суду, також наклали арешт на головний офіс "Аркади" (площа понад 14 тисяч квадратних метрів) у центрі Києва та земельну ділянку під ним. Крім того, суд заборонив змінювати власника об'єктів, відчужувати майно, а також передавати його комусь у забезпечення.

Наразі власник будівлі "Аркади" передав його в іпотеку. У договорі була вказана сума 260 мільйонів гривень. Ринкова ж вартість офісу оцінюється у понад 550 мільйонів гривень, а земельної ділянки – у понад 65,6 мільйона гривень.

"Аркада" у 2020 має колосальні збитки

На думку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, власник "Аркади" фактично безкоштовно позбавився від свого майна, маючи при цьому проблеми з ліквідністю. Таке рішення становить серйозну небезпеку для інтересів вкладників "Аркади". Лише за перше півріччя збитки банку становлять майже 10 мільйонів гривень.

В НБУ заявили, що накладені на "Аркаду" обмеження стануть стимулом для того, аби банк своєчасно виконував умови перед своїми вкладниками.