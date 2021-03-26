НБУ завершує підготовку пропозицій про зміни до Закону України "Про Національний банк України"

Національний банк України завершує підготовку пропозицій про зміни до Закону України "Про Національний банк України", спрямованих у першу чергу на вдосконалення відносин між Радою НБУ і Правлінням Центробанку.

Про це та інші ініціативи НБУ розповідає Кирило Шевченко, голова Національного банку України.

Проведена велика робота, спрямована на підвищення відповідальності органів управління банківських установ за прийняті рішення. Заходи щодо забезпечення прозорості та стабільності банків та банківської системи в цілому викладені в законопроєкті, який зараз розглядають профільні комітети Верховної Ради. В першу чергу мова йде про внутрішній банківський контроль та управління ризиками.

Вразливим місцем банківської системи залишаються непрацюючі кредити. НБУ, на додаток до традиційних регулярних методів, пропонує створити спеціалізований фінансовий суд як інстанцію для вирішення спірних питань. Питання обговорюється в експертному середовищі із залученням фахівців з американських і європейських банків.

Кирило Шевченко зазначає позитивну роль співробітництва між Національним банком України та Міжнародним валютним фондом, підкреслюючи, що Україна розраховує на подальшу підтримку МВФ.