НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.