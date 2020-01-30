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      НБУ спрогнозував, якою буде інфляція в Україні протягом року

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      У 2020 році інфляція не перевищить 5% / Getty Images

      У Національному банку України очікують, що впродовж 2020 року інфляція в Україні не перевищуватиме 5% річних. На початку року вона буде нижчою, однак у 4 кварталі прискориться.

      Про те, як змінюватиметься рівень інфляції в Україні, повідомив голова Яків Смолій.

      Читайте також: Скільки грошей готівкою тримає кожен українець в середньому: дані НБУ

      Починаючи з січня і протягом переважної частини року вона буде нижчою, ніж цільовий діапазон у 5%, 
      – заявив Смолій.

      Однак ситуація зміниться вже восени. Тоді рівень інфляції зросте. А за підсумками 2020 року становитиме 4,8%.

      До слова, через низьку інфляцію у Нацбанку почали активніше змінювати рівень облікової ставки. 30 січня її знизили до 11% річних. Досі була 13,5%.

      Зверніть увагу! За підсумками листопада 2019 року річна інфляція в Україні скоротилася до 5,1%. А за інформацією Держстату, у 2019 році ціни зросли на 4,1%.

      Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України НБУ Інфляція Яків Смолій
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