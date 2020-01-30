НБУ знизив облікову ставку на 2,5% : що це таке

НБУ з 31 січня знизить облікову ставку з 13,5% до 11% річних. А на кінець 2020 року прогноз облікової ставки знижено до 7%.

"Національний банк продовжує пом'якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні 5% і підтримати стійке економічне зростання", – повідомили в Нацбанку.

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Водночас НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2020 рік з 5% до 4,8%. НБУ також прогнозує зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні.

Очікується, що сильніше в цілому облікова ставка знизиться протягом першого півріччя 2020 року. І це вплине на зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність.

Згідно з прогнозом, облікова ставка збережеться на рівні 7% в 2021 і 2022 роках.

Що таке облікова ставка? Один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків орієнтир щодо вартості залучених та грошей. Облікова ставка встановлюється на основі комплексного аналізу та прогнозу макроекономічного, монетарного та фінансового розвитку, підготовленого Нацбанком.

Що буде з інфляцією

Щодо інфляції, то НБУ прогнозує подальше її уповільнення. Так, з січня і протягом більшої частини року інфляція буде нижчою від цільового діапазону 5% ± 1 пункт. Однак інфляція прискориться в 4-му кварталі.

На 2021 рік НБУ підтвердив прогноз інфляції на рівні 5% і встановив його на цьому ж рівні для 2022 року.

Ключовим ризиком для реалізації оновленого макропрогнозу НБУ знову назвав відстрочку укладення нової програми співпраці з МВФ. Зберігаються також ризики для макрофінансової стабільності, перш за все, внаслідок рішень українських судів про відповідальність і зобов'язань ексвласників неплатоспроможних банків перед державою.

"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", – пояснили в НБУ.

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Актуальні також інші ризики:

подальшого охолодження світової економіки і погіршення умов торгівлі;

ескалації військового конфлікту на сході країни і нові торгові обмеження з боку Росії;

скорочення врожаю через несприятливу погоду.

Все це може викликати повільніше зниження облікової ставки. Але в разі прискореної реалізації реформ та суттєвого припливу інвестицій можливе зниження облікової ставки більш прискореним темпом, наголосили в НБУ.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари і послуги на тривалий термін. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. У такому разі кажуть, що за минулий час купівельна спроможність грошей знизилася, гроші знецінилися – втратили частину своєї реальної вартості.