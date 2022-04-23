Не бачать денного світла вже другий місяць, – Андрющенко про цивільних в "Азовсталі"

У Маріуполі перебувають щонайменше 130 тисяч українців. У найгіршій ситуації з евакуацією опинилися ті люди, які укриваються на території заводу "Азовсталь".

Росіяни не дають евакуювати цивільних з "Азовсталі". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише 24 канал.

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Люди не бачили денного світла вже другий місяць. Це діти, жінки та літні люди. Це жахіття,

– наголосив чиновник.

Андрющенко зазначив, що мирні мешканці перебувають фактично у пастці. Вони не можуть вийти через небезпеку, адже обстріли та бомбардування постійні. Російські окупанти виділяють якусь вулицю для евакуації, а потім самі ж її обстрілюють.

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Росіяни тримають місто в блокаді вже майже 2 місяці. Щоб приховати наслідки своїх злочинів, вони привезли в Маріуполь мобільні крематорії. Крім того, у Мангуші виявили братські могили з маріупольцями, де кількість похованих маріупольців може сягати 9 тисяч.

На 23 квітня у місті запланована евакуація населення до Запоріжжя. Однак окупанти вже готують паралельний коридор у Росію.

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