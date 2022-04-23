Не бачать денного світла вже другий місяць, – Андрющенко про цивільних в "Азовсталі"
У Маріуполі перебувають щонайменше 130 тисяч українців. У найгіршій ситуації з евакуацією опинилися ті люди, які укриваються на території заводу "Азовсталь".
Росіяни не дають евакуювати цивільних з "Азовсталі". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише 24 канал.
До теми Росія хоче не просто вбити захисників Маріуполя, а поставити їх на коліна
Люди не бачили денного світла вже другий місяць. Це діти, жінки та літні люди. Це жахіття,
– наголосив чиновник.
Андрющенко зазначив, що мирні мешканці перебувають фактично у пастці. Вони не можуть вийти через небезпеку, адже обстріли та бомбардування постійні. Російські окупанти виділяють якусь вулицю для евакуації, а потім самі ж її обстрілюють.
Останні новини про ситуацію в Маріуполі
Росіяни тримають місто в блокаді вже майже 2 місяці. Щоб приховати наслідки своїх злочинів, вони привезли в Маріуполь мобільні крематорії. Крім того, у Мангуші виявили братські могили з маріупольцями, де кількість похованих маріупольців може сягати 9 тисяч.
На 23 квітня у місті запланована евакуація населення до Запоріжжя. Однак окупанти вже готують паралельний коридор у Росію.
До теми дивіться звернення командиру "Азова" до світових лідерів: відео