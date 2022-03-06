Не бачимо входу нових військ Росії на Київщині, – Арестович

Радника глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що не бачить наразі входження нових військ Росії на територію Київщини.

Він підкреслив, що наразі не йдеться про входження на територію Київщини нових військових з Росії. Крім того, він пояснив, чому українські військові змінили свої позиції в області.

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Нових надходжень військових Росії на Київщину нема

Олексій Арестович зауважив, що наразі немає інформації про надходження нових сил на територію Київської області. Утім, окупант захопив Гостомель і Бучу, але з одним "але".

Ну як захопили. Наші сили оборони просто відійшли на нові позиції, щоб не давати бити по житлових будинках,

– підкреслив він.

Радник наголосив, що росіяни продовжують переходити до невибіркового ураження житлових кварталів. Тож українські військові, щоб не підставляти мирне населення, змінили позиції.

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