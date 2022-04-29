Не Байден і не Джонсон: до кого зі світових лідерів найкраще ставляться українці

За останні 2 місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції.

Лідером серед симпатій українців є президент Польщі Анджей Дуда. Погіршилось ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Важливо Дуда назвав Україну братньою державою й пообіцяв зробити все, аби країна вистояла

Ставлення українців до міжнародних лідерів

Позитивно ставляться до президента Польщі Анджея Дуди 92% опитаних,

до прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона – 87%,

президента США Джо Байдена – 86%,

президента Туреччини Ердогана – 76%,

президента Литви Наусєди – 75%,

президента Франції Макрона – 75%,

президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн – 66%,

до канцлера Німеччини Олафа Шольца – 30%, а негативно – 54%.

до президента Німеччини Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно – 44%. •

Більшість опитаних негативно ставляться до очільників Білорусі – 96%, та Росії – 98%.

Що відомо про опитування? Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 26 квітня 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Візит Дуди та президентів країн Балтії до України

До Києва 13 квітня приїжджали президенти 4 країн Європи – Польщі, Естонії, Литви та Латвії. Вони зустрілист з Володимиром Зеленським, а також відвідали розгромлену росіянами Бородянку.

Дивіться більше про візит президентів у Бородянку: