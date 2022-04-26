Не без зусиль: радянську скульптуру робітників під Аркою дружби народів таки демонтували

Радянську скульптуру двох робітників, яка була символом "возз'єднання України та Росії" таки демонтували сьогодні ввечері, 26 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі. Монумент був встановлений в Києві ще у 1982 році.

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За словами Кличка, демонтаж не обійшовся без символізму – коли скульптуру намагалися підійняти, відпала голова у російського робітника, а потім спеціалісти намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті, теж виявилося непросто.

Відео демонтажу скульптури:

Мер столиці зазначив, що фахівці знайшли вихід у складності демонтажу – спиляли основу самого пам'ятника. "Буквально, викорінили і зняли скульптуру", – підкреслив Кличко.

Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі!

– наголосив Віталій Кличко.

У наступній сесії міської ради Києва буде прийняте рішення перейменувати місце "Арки дружби народів" на "Арка свободи українського народу".

Нагадаємо, що раніше Кличко повідомив про намір демонтувати ще приблизно 60 пам'ятників, що пов'язані з Росією, у Києві. Крім цього, перейменують понад 460 вулиць.

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