Не буде ядерної зброї, Путін це чітко зазначив на параді, – Арестович

Російські вбивці продовжують погрожувати ядерною зброєю. Проте всі їхні слова зводяться нанівець.

Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник Олексій Арестович. Він зазначив, що ми не перший тиждень в Бєлгородській, Брянській, Курській та Воронезькій областях щось трапляється, але ядерну зброю ніхто не застосував.

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"Там вибухають склади з боєприпасами, гинуть військові. І де ця ядерна зброя? Не буде ніякої ядерної зброї. Володимир Путін чітко зазначив про це на параді. Він сказав, що не можна допустити глобальної війни. Все одразу стало ясно. Принаймні, це позиція на кілька місяців", – сказав Арестович.

Росія буде повністю зруйнована

За словами радника, росіяни з часом все більше погрожуватимуть. Він наголосив – якщо подивитися російську пресу з одним із британських медіа, то питання стоїть, чи зайде українська армія на територію Росії.

Навіть застосування росіянами тактичної ядерної зброї нічого не змінить, крім того, що Росія буде повністю зруйнована – і економічно, й політично. А військова допомога для нас буде не тільки у постачанні зброї та літаків, а й пряме втручання збройних сил США та Великої Британії,

– вважає Арестович.

Як може діяти Росія

На думку радника, Росія, швидше за все, спробує взяти щось на Донбасі та вичерпає наступальний потенціал за 2 – 3 тижні. Потім вона стане в стратегічну оборону від Херсону до Харківщини й продовжить переговори зі своїми європейськими партнерами, які казатимуть про дипломатичне врегулювання.

Арестович зазначив, що деякі країни Європи таки повторюватимуть, що не все однозначно й Путіну треба зберегти обличчя. Тобто коштом наших територій окупанти спробують вмовити всіх на якесь проміжне рішення й показати, що Путін може зупинитися.

Але ми це все проходили. Два "Мінська" вже були, але третьому не бувати. Ми битимемо окупантів, доки вони не підуть звідси,

– заявив Арестович.

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