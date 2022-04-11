Не було удару по аеродрому Мелітополя, – Арестович спростував свої фейки

Олексій Арестович вкотре став гостем ефіру Марка Фейгіна. Під час нього радник глави Офісу Президента спростував кілька фейків, які він озвучив напередодні.

Так, Олексій Арестович перепросив за інформацію про удар по аеродрому Мелітополя. Вона, як виявилося, немає нічого спільного з правдою.

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Не перевірив отриману інформацію

Олексій Арестович зазначив, що інформацію про удар по аеродрому йому повідомив військовий. Сталося це за дві хвилини до попереднього ефіру, в якому радник глави ОП брав участь. Тож він просто не встиг перевірити інформацію.

Ба більше, військовий, який про це розповів, ще жодного разу не помилився від початку повномасштабного вторгнення. Але згодом виявилося, що до нього теж донесли хибний меседж.

Наступний фейк, який поспішив зруйнувати Арестович, пов'язаний зі скандальним написом на стіні. Про нього ви точно чули, то ми не будемо його озвучувати. Можемо лише переповісти слова радника глави ОП, що світлина, яка стала вірусною в мережі, теж немає нічого спільного з Україною. Її зробили кілька років тому десь в Омську.

Навіть найкращі з нас все одно промахуються. Головне – вчасно виправитися,

– додав Арестович.

Під час війни проти Росії дуже важливо перевіряти всю інформацію. Ми намагаємося робити це максимально ретельно, щоб доносити до вас тільки правду. Вас же закликаємо не поширювати все, що трапляється на очі. Є ймовірність, що якийсь з постів міститиме фейкову інформацію.

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