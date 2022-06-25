Не через любов до Путіна, – Цимбалюк припустив, чому окупанти досі йдуть воювати

Всі росіяни, які зі зброєю в руках потрапляють до України, зазвичай, помирають. Проте навіть під страхом смерті вони погоджуються вбивати людей.

Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, ненависть до українців у Росії концентровано виховували впродовж 8 років і зараз вона на певному піку.

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"Телевізор у них – екран ненависті, через який маніяк Путін направляє своїх громадян в Україну воювати. Для росіян важливий момент, що їхній президент сам собі суперечить. Він завжди каже, що росіян має бути більше, але люди помирають на війні", – сказав Цимбалюк.

У Росії багато гарматного м'яса

Журналіст зазначив, що за 4 місяці повномасштабної війни росіяни трохи порозумнішали. У них багато трупів і це дуже відчутна річ, щоб просто відправляти кадрову армію і прикидатися, що в них спецоперація. Через це проводять приховану мобілізацію молодого м'яса, яке відправляють в Україну на забій.

Як це відбувається? З хороших для нас новин єдиний критерій відправити людину воювати в Україну (ні, це не любов до Путіна) – це лише гроші. Єдиний критерій, який є сенс розглядати,

– наголосив Цимбалюк.

Скільки платять окупантам

Журналіст розповів, що у Росії збирається жива маса, яку українці ціною втрат, але дуже сильно зменшили. Цимбалюк зазначив, що у нього є інформація від російського снайпера, який відмовився їхати в Україну, хоча воював на Донбасі. Цей снайпер припинив "відрядження" в Україну, бо розуміє, що крім грошей є ще щось.

Окупанти укладають короткі контракти, які мають такі переваги:

450 тисяч рублів за перший місяць;

майже половина суми приходить на рахунок з моменту підписання контракту;

коли людина прибуває на територію України, то має добові – 6 тисяч рублів.

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"Ця сума немаленька – приблизно 7 – 8 тисяч доларів на місяць. І вони мучаться у сумнівах чи погоджуватися, чи ні, бо на фоні бідності багатьох російських регіонів ці гроші просто захмарні. Ці сумніви є і дружин, і у матерів солдатів, бо так вийшло, що життя одне в кожного громадянина Росії. Вони мучаться – хочеться їхати й страшно", – пояснив Цимбалюк

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