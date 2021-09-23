Не дочекався депортації: у Канаді помер відомий нацистський злочинець Оберлендер

У канадській провінції Онтаріо 20 вересня помер відомий злочинець Гельмут Оберлендер. Його судили за можливу причетність до масових страт у нацистській Німеччині та хотіли депортувати.

Сім'я Оберлендера повідомила, що він мирно помер у своєму будинку у Ватерлоо, що у провінції Онтаріо, в оточенні близьких.

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У Канаді помер відомий нацистський злочинець

Адвокат Оберлендера нещодавно звернувся до Комітету з питань імміграції та біженців Канади з проханням відкласти слухання щодо депортації його підзахисного до Німеччини.

Цей процес не вдалося завершити – Оберлендер помер 20 вересня у віці 97 років.



Оберлендер у молодості / Фото CIJA

Що відомо про діяльність Оберлендера

Народився в Україні. Був членом ескадронів смерті нацистської Німеччини в окупованому Радянському Союзі під час Другої світової війни.

У 1941 – 1943 роках працював перекладачем підрозділу Ек10а, який вважають відповідальним за вбивство понад 2 мільйонів людей, більшість з яких були євреями.

Сам Оберлендер заявляв, що його призвали на службу в підлітковому віці, погрожуючи смертю. Він запевняв, що нібито не брав участь у вбивствах.

У Канаду виїхав у 1954 році, через кілька років отримав громадянство, однак нічого не розповідав про своє минуле.

У 1995 році влада країни через суд намагалася позбавити чоловіка громадянства через те, що він не розповів про свою співпрацю з нацистами.

У червні 2017 року суд вчетверте скасував його громадянство, однак чоловік продовжував оскаржувати це рішення.



Помер нацистський злочинець Оберлендер / Фото The Star