МВС України повідомили, що затримали росіянина, який чекав своїх "асвабадітєлєй". Проте не дочекався й намагався втекти до Польщі.

Прикордонники на Київщині затримали росіянина, який люто ненавидить Україну і її народ.

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Відомо, що чоловік 1980 року народження та є уродженцем Татарської АССР. Проте мешкав в Україні та мав посвідку на тимчасове проживання.

Чоловік чекав "русского мира" та дуже радів, коли російська орда почала просуватися в Україну. Про це він писав у повідомленнях своїй коханій та відправляв у Росію.

Проте, коли він зрозумів, що цього не станеться, вирішив втекти до Польщі. На Київщині чоловіка затримали прикордонники.

У громадянина Росії правоохоронці виявили переписку антиукраїнського характеру. Тепер чоловік матиме справу зі співробітниками Служба безпеки України, яким його передали.

Дивіться світлини, які опублікували в МВС України: