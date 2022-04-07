Не долетіла: у Білорусі впала крилата ракета, яку випустили по Україні

Не всі російські ракети, які окупанти запускають по Україні, досягають своїх цілей. Деколи вони падають на голови і самим загарбникам.

Росія використовує білоруські аеродроми, щоб звідти вилітали літаки, які й скидають бомби та запускають ракети по Україні.

Варте уваги Моментальне озброєння: що означає ленд-ліз для України

Правда вже неодноразово були зафіксовані випадки, коли російські ракети падали, так і не долетівши до цілі. Так сталося і цього разу.

Поблизу села Церабличі, що у Білорусі (за 55 кілометрів від українського кордону), впала одна з таких ракет. Після її падіння очевидці чули вибух. Згодом на місці знайшли уламки. Це може бути малогабаритний турбореактивний двигун, який використовують в крилатих ракетах типу "Калібр", або X-55 чи X-101.

Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" відзначає, що це могла бути ракета, яку випустив один з винищувачів, який до цього злетів з військового аеродрому в Барановичах.

До цього падіння російської крилатої або балістичної ракети зафіксували поблизу Бєлгорода. Хоч російська сторона і намагалася звинуватити у цьому Україну, але вирва показала, що ракета летіла зі сторони Росії.

Дивіться відео про падіння російської ракети під Бєлгородом