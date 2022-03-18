Не факт, що Росія наважиться воювати зі всім світом, – російський правозахисник Фейгін

Країни Заходу продовжують побоюватись російської ядерної зброї, якою Кремль по суті шантажує цивілізовані держави. Проте не факт, що Росія таки наважиться воювати з усім світом.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у країни-агресорки на світову боротьбу нічого більше немає, окрім волі.

До теми На обличчі Байдена написано, що треба уникати зіткнення з Росією, – Піонтковський

Фейгін: Якщо питання стане рубом, то Москва поступиться

На думку Фейгіна, колективний і консолідований Захід може спробувати "вийти" з шантажу Росії. Мовляв, вони цілком можуть піти на ризики, проте їх може й не бути.

Узагалі не факт, що Росія наважиться воювати зі всім світом,

– додав він.

Російський правозахисник відзначив, що важко уявити, у що перетвориться Росія, якщо вона таки почне завдавати удари навіть не ядерною зброєю, а ракетними, авіаційними чи іншими засобами по Польщі, Словаччині чи інших державах.

Думаю, що Москва взяла цей тон (ядерний шантаж – 24 канал), бачивши, що він працює. Вони постійно загрожують. Якщо питання стане рубом, то я переконаний, що Москва поступиться. Що вона може зробити? Воювати зі всім світом? Марк Фейгін Російський правозахисник

Фейгін висловився про кінцевий результат погроз Росії: дивіться відео (початок теми з 13:10)