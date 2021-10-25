"Не хочемо померти": ситуація з COVID-19 в жовтій зоні Кіровоградщини погіршується

Кіровоградщина продовжує перебувати у жовтій зоні карантину. Область впритул не приблизилася до показників, які потенційно можуть перенести її до помаранчевої.

Проте колір карантинної зони не повинен вводити людей в оману. Адже епідеміологічна ситуація в регіоні стрімко погіршується.

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Кількість хворих щодня збільшується. Ще тиждень тому на Кіровоградщині добовий приріст хворих становив приблизно 50 людей. Наразі щодня фіксують від 150 хворих.

Центральна міська лікарня – одна із двох головних госпітальних баз, де лікують хворих на COVID-19. Щодня туди на каретах швидкої допомоги доправляють по 10 – 15 нових пацієнтів.

Лікарня заповнена на третину

Загалом лікарня розрахована на 240 ліжкомісць. Наразі медзаклад заповнений на третину місць. Якщо темп захворювання збільшуватиметься, то вже через 3 – 4 тижні лікарня може бути заповнена вщент.

Велика кількість хворих у нинішній хвилі коронавірусу – це діти. У попередній хвилі загалом на COVID-19 захворіли 36 дітей, водночас вже з літа лікарі встигли пролікувати 15 дітей. Багато з них потраплять у реанімацію.

Чому Кіровоградщина досі у жовтій зоні

95% госпіталізованих осіб в лікарнях не є вакцинованими.

За словами епідеміологів, Кіровоградщина досі перебуває у жовтій зоні через кілька причин:

Кропивницький, порівнюючи із містами-мегаполісами, не такий густонаселений, тому контакт між людьми менший;

в області організовують малу кількість заходів;

люди, зокрема у громадському транспорті, дотримуються правил карантину.

Не хочемо померти. Хочемо ще пожити, дочекатися правнуків. Щоб закінчилась ця епідемія, потрібно всім провакцинуватися,

– поділилася жителька Кропивницького Надія.

Наразі у Кропивницькому є відкритими 6 кабінетів щеплення при поліклініках. Також працюють 3 центри масової вакцинації:

у медичному університеті;

в центральній міській раді;

в одному із гіпермаркетів.

Наразі лише 4 регіони залишаються у жовтій зоні: Вінниччина, Закарпаття, Полтавщина та Кіровоградщина.

Яка ситуація з COVID-19 на Кіровоградщині: дивіться відео