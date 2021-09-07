Не хочуть ставати міністрами, – Арахамія зізнався, що у "Слузі народу" кадровий голод

7 вересня 2021 , 19:03
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Джерело:

24 канал

У "Слузі народу" настав справжній кадровий голод. Усі члени політсили, які мають можливість посісти крісло міністра, просто відмовляються від пропозиції.

Про це у Верховній Раді журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що переговори з потенційними кандидатами тривають вже 1,5-місяці.

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Попри постійні розмови, нардепи так і не погоджуються.

Більшість нормальних людей, яких ми хочемо, відмовляються йти в міністерства і продовжують займатися бізнесом,
– зауважив він.

Люди нібито не хочуть ставати міністрами через те, що зараз у них гарна репутація. Вони вважають, що як тільки займуть посаду очільника – одразу стануть "поганими" для інших.

Кадрові зміни в Кабміні: коротко

  • Про відставки в уряді говорять вже кілька місяців.
  • Були чутки, зокрема, про звільнення міністра оборони Андрія Тарана, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марини Лазебної.
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук припускала, що відставки й справді можливі. Однак нічого конкретного не сказала.
Автор: Тетяна Пасічник