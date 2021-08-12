Її ніхто не каратиме, – Арестович відреагував на обійми Магучіх з росіянкою на Олімпіаді

Олексій Арестович вважає, що Ярославу Магучіх не слід засуджувати за обійми з росіянкою на Олімпіаді-2020. Спортсменка зробила це на емоціях.

Програма МОК передбачає фото переможців, але на п'єдесталі. Про це речник української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Я не засуджую, бо розумію, як це сталося. Вона просто сфотографувалася на емоціях,

– сказав Арестович.

Він зауважив, що Магучіх з цією росіянкою змагалась кілька чемпіонатів поспіль, тому й зробила фото. За словами Арестовича, спортсменка не дуже роздумувала про будь-які інформаційно-психологічні операції, які можуть проводити російські спецслужби. Речник додав, що росіяни одразу використали вірність спортивних традицій як привід для своєї пропаганди.

Магучіх не каратимуть

Арестович сказав, що він би на рівні Олімпійського комітету України просто заявив протест МОК, сказавши, що українські спортсмени не фотографуються з російськими. Схожі випадки є. Наприклад, ізраїльські не фотографуються з іранськими.

Її ніхто не каратиме, з нею, швидше за все поговорять (в Міноборони – 24 канал), як це було. По-друге, запитають, яка її власна оцінка цього, – підсумував Арестович.

Що цьому передувало