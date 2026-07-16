Не Клименко: Зеленський висунув нового кандидата на посаду міністра оборони

Володимир Зеленський висунув нового кандидата на посаду міністра оборони України. Президент пропонуватиме на цю посаду нинішнього тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Євгена Хмари.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський стосовно кандидатури Хмари на пост міністра?

Український лідер наголосив, що обговорив із Євгеном Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії, а також забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності та примусу Росії до дипломатії. Євген Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні,

– написав Зеленський.

Він також зауважив, що українська влада продовжить реалізовувати всі активні програми для розвитку і зміцнення Сил оборони, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами.

"Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у частинах Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України", – підкреслив президент.

Зрештою Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони, зокрема продовжити реформування сфери оборони та забезпечити Україні всі ті результати, про які він з ним говорив.

Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні!

– резюмував глава держави.

Нагадаємо, вже колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка розглядали як одного із кандидатів на посаду міністра оборони України. Володимир Зеленський заявив, що у Клименка "є потенціал забезпечити постачання та усунути ганебні моменти бусифікації".

Станом на 16 липня міністра оборони Верховна Рада не обрала, оскільки не отримала подання від президента. Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, своєю чергою, повідомляв, що, згідно з даними його джерел, Клименко наразі відмовляється йти у міністри оборони.