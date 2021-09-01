Не корупція, – експосол в США назвав найбільшу проблему України

У США багато разів наголошували на тому, що Україні варто боротись з корупцією. Однак насправді навіть не це є найбільшою проблемою. Не менш важливим є той момент, коли держава просто пробачає борги. Зокрема, газові.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі. Мовиться про 100 мільярдів гривень заборгованості на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.

До теми Понад 100 мільярдів гривень: Зеленський підписав закон про реструктуризацію "газових" боргів

"Насправді на сьогодні найбільша наша проблема – це навіть не корупція. Так, вона є. Однак може зайти олігарх і напряму розв'язати свої особисті проблеми. Зараз 100 мільярдів гривень пробачили бізнесменам", – пояснив Чалий.

Чому вони не повиннні повертати борги, а натомість закручують гайки простим людям,

– зауважив експосол.

За його словами, податки, які раніше вважали "розкішними", зараз опускають для виплат середнього класу.

"Про що ми говоримо? Якщо закручувати гайки, то закручуйте всім. Я впевнений, якби у нас вивільнилися ці ресурси – 100 або й 200 мільярдів гривень – ми б могли закупити озброєння і захистити себе надійніше", – наголосив Чалий.

Експосол: У США бачать, що ми маємо ресурси

Володимир Зеленський підписав відповідний закон. У ньому мовиться про механізм реструктуризації боргів за газ на суму понад 100 мільярдів гривень. Детальніше – тут

Він запевнив, що і в США бачать, що у нас є ці ресурси. Однак наразі Україна підсилює свою оборону завдяки партнерам.

"На які гроші ми закупимо протиповітряну оборону? Навіть ті ж Javelin – ми платили лише частково. Ми отримуємо у 2021 році 400 мільйонів доларів тільки на оборону і безпеку від США. Це від їхніх платників податків. Нам допомагають підсилювати свою оборону. Якби у нас ці кошти були – можливо й не треба було б у НАТО вступати", – підсумував Чалий.

Володимир Зеленський поїхав у Вашингтон, аби зустрітися з президентом США Джо Байденом. Вони мають обговорити важливі для України питання.

Валерій Чалий у програмі "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео