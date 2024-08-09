Не лише аеродром: ЗСУ уразили ворожі сили ППО на території Росії

Українські воїни продовжують завдавати ударів по ворогу. Наші військові уразили сили протиповітряної оборони на території Росії.

У Генштабі розповіли про успішну роботу наших військових. Наші воїни уразили сили ППО на території Росії, а не тільки аеродром.

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Підтверджено знищення одного радару

Наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300,

– мовиться в повідомленні.

У Генштабі підтвердили точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація уточнюється.

Відомо, що було зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів. Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат під час повномасштабної війни проти України.