Не лише агресори, але й злодії: Росія відмовилась повертати лізингодавцям 400 літаків

Росія ухвалила рішення перевести на власний реєстр більше половини літаків, які слід було повернути лізингодавцям. Усі ці повітряні судна належать іноземним державам.

Вже 28 березня російські авіакомпанії мали повернути власникам 400 літаків. Але в Москві чомусь вирішили, що можуть залишити транспорт собі.

Тим часом Повітряні Сили ЗСУ за добу знищили 4 літаки, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети

Літаки, які поцупили, здійснюють внутрішні рейси

Більшість літаків, які так і не віддали, здійснюють внутрішні перевезення Росією. Проте в тих країнах, де вони зареєстровані, призупинили дію сертифікатів льотної придатності. Отож фактично літати ці повітряні судна не мають.

Я боюся, що ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації,

– сказав доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

Міжнародні правила забороняють подвійну реєстрацію

Міжнародні правила забороняють подвійну реєстрацію повітряних суден, проте Росія вже не вперше робить вигляд, що вони для неї не існують. В державі-агресорці ухвалили закон і перереєстрували на себе половину літаків.

В уряді Росії повідомили що з-за кордону не повернуться 78 літаків, які заарештовані через введені санкції.

Тим часом українці вже 12 разів розбили російських окупантів у Чорнобаївці: більше у відео

Хоча літаки застраховані, ймовірно, що лізингодавцям доведеться судитись роками. При цьому деякі приватні російські компанії повідомили, що хочуть повернути літаки, але навряд це сподобається уряду.