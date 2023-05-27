Не лише будівля МВС: пропагандисти заявили про приліт на території ТЕЦ у Бєлгороді

Окупантам скрізь ввижаються невідомі безпілотники. Вже вдруге за добу пропагандисти повідомляють про атаку дронів у Бєлгородській області.

Росіяни заявили, що Бєлгородщина нібито знову потрапила під атаку невідомих безпілотників. Окрім будівлі МВС, за словами окупантів, під удар потрапила й ТЕЦ, повідомляє 24 Канал.

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Вибух пролунав поблизу ТЕЦ

Пропагандисти заявили, що у ніч проти 27 травня під удар потрапила не тільки будівля МВС. У мережі повідомляють, що дрон буцімто скинув 2 вибухівки з БпЛА на територію ТЕЦ.

Інцидент стався у місті Бєлгород на вулиці Сєвєро-Донецькій. Інформація щодо руйнувань не надходила, проте, як і зазвичай, за інформацією кремлівських посіпак, ніхто не постраждав.

Дивіться на карті, де розташована ТЕЦ

Раніше "бавовна" завітала до будівлі МВС

Російські телеграм-канали у ніч проти 27 травня почали повідомляти, що будівлю МВС атакував невідомий безпілотник. За словами окупантів, вибухівку нібито скинули з дрона у населеному пункті Майський на вулиці Садовій.

Вибух пролунав близько о 23:00 26 травня. На місце події відразу викликали усі спецслужби. Цікаво, що про інцидент повідомляють лише місцеві телеграм-канали. Кремлівські ж пропагандисти, вочевидь, вирішили зовсім не звертати уваги на Бєлгородщину.

Губернатор Бєлгородщини також повідомив, що увечері 26 травня нібито обстріляли Шебекіно. За словами кремлівського посіпаки, постраждала 1 людина, пошкоджено 2 будинки та кілька автомобілів. Також пропагандист повідомив, що у селі Безлюдівка пошкоджено ЛЕП, через що деякі населені пункти лишилися без світла.