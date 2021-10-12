Не лише матері: в Україні хочуть ввести почесне звання "Батько-герой"

У Верховній Раді зареєстрований новий законопроєкт, довгоочікуваний багатьма українцями. У ньому мовиться про те, аби запровадити в Україні нове почесне звання – "Батько-герой".

Ініціювали можливе нововведення 43 народних депутати. Серед них є голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук та інші нардепи.

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На якій стадії документ

Відомо, що 11 жовтня законопроєкт відправили на розгляд керівництву, а вже 12 жовтня – Комітету.

Як стати "Батьком-героєм"

Почесне звання "Батько-герой" присвоюється чоловікам, які виховали 5 і більше дітей, що досягли 8-річного віку. Це можуть бути як біологічні, так і усиновлені діти.

Перед присвоєнням звання враховують вагомий внесок як матері, так і батька. Також в сім'ї повинні бути сприятливі умови для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей та формування високих духовних і моральних якостей.

В Україні з 2019 року запровадили День батька. У такий спосіб вирішили доказати, що роль тата у сім'ї є не менш важливою, аніж роль мами.