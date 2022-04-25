Не лише знищує: Україна виявляє людей, які програмують ракети, – Грозєв

Росія витратила вже 70% ракет від тієї кількості, які були в неї на початку війни проти України. При цьому українські військові не лише ефективно знищують ворожі повітряні цілі, а й тих, хто їх програмує.

Про це повідомив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал. Він повідомив, що у Росії проблеми і з людським ресурсом.

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Ракети вміють направляти близько 30 – 40 осіб, – Грозєв

Тут ще питання – хто працює з цими ракетами? Тому що ресурс тих, хто вміє ці ракети направляти, також обмежений. Наша розвідка показує, що це близько 30 – 40 осіб,

– пояснив Грозєв.

Журналіст-розслідувач наголосив, що Україна працює не лише над збиванням ракет, а й по виявленню людей, які запускають ці ракети.

На виготовлення ракети потрібно не менше ніж місяць

Грозєв повідомив: високоточні ракети Росія може виготовляти сама, проте проблема у часі. На це, за найбільш оптимістичними прогнозами, займає не менше ніж місяць.

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