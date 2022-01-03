Не мала дрібних грошей: у Чернівцях водій намагався вигнати пасажирку з маршрутки

У Чернівцях водій нахамив і мало не вигнав з маршрутки місцеву мешканку, бо вона не мала дрібних грошей на проїзд. Дівчині допомогла інша пасажирка.

Повідомила про інцидент сама ж потерпіла Наталія Гунчак, розповівши деталі у соціальних мережах.

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Зі слів дівчини, вона їхала 11 маршруткою та не мала при собі дрібних грошей: "У гаманці тільки сотня. Зайшла, вибачилась, сказала, що їду багато зупинок, за цей час буде більше людей – буде решта".

У відповідь: "на вихід", причому в досить грубій формі. Сказала: "не вийду, я маю можливість заплатити за проїзд, чому я маю виходити". Водій заглушив мотор і каже: "Я тоді не їду". В салоні була жіночка, яка розміняла сотню мені, і все ніби добре, якби він не продовжував хамити мені всю дорогу та кричати "дзвони шефу, катай скаргу",

– зазначила Наталія Гунчак.

Чернівчанка також додала, що готова була зателефонувати чи написати скаргу, але не знала куди.

Реакція соціальних мереж

Користувачі у соцмережі не оминули увагою цей інцидент і висловили своє обурення в коментарях.

"А вам не треба було нічого казати! Наступного разу дайте йому в кінці поїздки 500 чи 1000, не захоче брати – виходьте і все!".

"Наявність решти – то проблема водія, а не пасажира. Пасажир має право платити жменею п'яти копійок або купюрою Лесі Українки. Друга проблема водія – то хамство".

"Водії зобов'язані мати решту. Неважливо з якої купюри".

"Знайомо. Я також оплатила проїзд незнайомій людині через таку ж ситуацію".

"На мою думку це його проблема треба завжди, щоб мав дрібні гроші".

Текст публікації Наталії Гунчак:

Доброго дня, хто знає куди звернутись, вранці їхала на роботу 11-тою маршруткою номер CE047AA. Не було дрібних грошей, знаю не гарно так, але так вийшло що в гаманці тільки сотня. Зайшла, вибачилась, сказала їду багато зупинок за цей час буде більше людей буде решта з сотні, у відповідь "на вихід" при чому в досить грубій формі. Сказала не вийду, я маю можливість заплатити за проїзд, чому я маю виходити, водій заглушив мотор і каже я тоді не їду, в салоні була жіночка яка розміняла сотню мені, і все ніби ок якби він не продовжував хамити мені всю дорогу і кричати "дзвони шефу, катай скаргу" та я б подзвонила, але от не знаю куди.