"Не мають рівних": видання The New York Times присвятило статтю українським паралімпійцям

Американське видання The New York Times відзначило українську збірну на Паралімпійських іграх. ЗМІ назвало наших спортсменів "слов'янським дивом".

Досягли успіху попри меншу кількість спортсменів

На Паралімпіаді українці здобули 98 нагород. Це лише на 6 менше ніж в американської збірної.

Цікаво Українець Максим Крипак став найкращим спортсменом Паралімпіади-2020: скільки медалей він виграв

Водночас видання наголосило, що кількість спортсменів в українській збірній була значно меншою, ніж в провідних країнах. Так, Китай, Велика Британія, Росія та США – представили на змаганнях понад 220 спортсменів, а Україна – лише 139.

Це невелика країна, яка явно не має собі рівних,

– зазначив головний представник Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс.

Журналісти порівняли українську збірну із бейсбольною командою Oakland Athletics. Вона у 2002 році, попри недофінансування та втрату на старті сезону найкращих гравців, змогла виграти 20 ігор поспіль та встановити рекорд Американської Ліги.

"З погляду американського спорту, паралімпійці України є маленьким дивом ринку, слов'янським еквівалентом Oakland Athletics", – наголосило видання.

The New York Times про шлях українців на Паралімпіаді

Автори статті наголосили, що Україна входила до шістки країн із найбільшою кількістю медалей на дев'яти літніх та зимових Паралімпійських іграх поспіль. При цьому спортивні успіхи практично не погіршувались попри окупацію Криму Росією.

Адже держава-агресор фактично залишила українських паралімпійців без тренувального центру у Чорному морі. Водночас новий центр з необхідним адаптивним обладнанням залишається недобудованим у Дніпрі.

Читайте також Неймовірні досягнення українських паралімпійців: в чому секрет успіху

Коли Україна вперше виступила на Паралімпійських іграх в Атланті у 1996 році, то виборола лише 7 медалей. У 2021 році таку ж кількість нагород здобув лише плавець Максим Кріпак.

Інклюзивна освіта для дітей з обмеженими можливостями в Україні залишається швидше рідкістю, ніж нормою. Це є результатом обмеженої інфраструктури та негативного ставлення з боку суспільства,

– пояснили в Управління ООН з прав людини

Нагороди для призерів збільшили

Видання зазначило, що напередодні Паралімпійських зимових ігор 2018 року в Україні відбулися дві істотні зміни:

започаткували прямі трансляції подій,

збільшили суму призових грошей відповідно до того, яку медаль отримують олімпійці.

Тепер за золоту медаль паралімпійці отримують близько 125 тисяч доларів, 80 тисяч доларів – за "срібло" і 55 тисяч доларів – за "бронзу". При тому, що раніше "золото" нагороджували 40 тисячами доларів.



Успіхи України на Паралімпіаді / Інфографіка 24 каналу