Не могли дістатися 2 години: у Польщі на будівництві загинув українець

Трагедія сталася у місті Катовіце в Польщі 1 лютого. Під час спорудження висотної офісної будівлі загинув 55-річний громадянин України.

Джерело: Dziennik Zachodni

Чоловік зірвався з будівельних конструкцій і впав. Він перебував на 12 поверсі, і хоч впав тільки поверхом нижче – згодом помер.

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Що відомо про загибель українця в Катовіце

Трагедія сталася 1 лютого приблизно о 17:30. 55-річний чоловік під час виконання будівельних робіт на хмарочосі в Катовіце у Польщі впав з 12 поверху на 11.

Під час падіння українець, на жаль, вдарився головою і втратив свідомість.

Рятувальники не змогли оперативно підібратися до нього через захаращеність будівельного майданчика.

Спеціальна висотна рятувальна група їхала з сусіднього міста.

Тож постраждалого змогли забрати тільки за допомогою будівельного крана й аж через 2 години після падіння.

Протягом всього часу лікарі намагалися допомогти українцю. У важкому стані його доправили до лікарні, та того ж дня він помер.



Українця з будови в Катовіце змогли дістати тільки через 2 години / Фото 112Katowice

Представники компанії Global Office Park (саме на будівництві її хмарочоса у Катовіце сталася трагедія) висловили співчуття родині загиблого. Там заявили, пише Zaxid.net, що співпрацюють із поліцією у розслідуванні трагедії.

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