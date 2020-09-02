Не може бути особливих статусів в Україні, – Верещук про заяви Фокіна
Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук відповіла заступнику голови української делегації в ТКГ Вітольду Фокіну щодо особливого статусу Донбасу. Вона наголосила, що в Раді це питання обговорювати не можна.
Що каже Верещук
Верещук зазначила, що, враховуючи ситуацію в Україні, ми "не можемо дозволити собі" особливі статуси, інформує Інтерфакс-Україна.
До теми Через проросійські заяви Вітольд Фокін потрапив у базу "Миротворця"
Не може бути особливих статусів у нас, в Україні. Ми не можемо обговорювати питання включення та внесення до парламенту питання обговорення в будь-якій формі особливого статусу Донбасу,
– наголосила депутатка.
За словами Верещук, треба обговорити, що саме мав на увазі Фокін. Нардепка сказала, що в Україні немає такої територіально-адміністративної одиниці, як Донбас. Є лише Донецька і Луганська області. Деколи Донбасом називають і частину Харківської області.
Проросійські заяви Фокіна: що відомо
- Напередодні Фокін в інтерв'ю заявив, що є поступки, на які Україна може піти.
- Він мав на увазі повну амністію всіх бойовиків та надання Донбасу особливого статусу.
- Крім цього, Фокін вважає, що на Донбасі слід провести місцеві вибори.
- Через такі заяви Фокіна віднесли в базу даних "Миротворця".