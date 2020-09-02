Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук відповіла заступнику голови української делегації в ТКГ Вітольду Фокіну щодо особливого статусу Донбасу. Вона наголосила, що в Раді це питання обговорювати не можна.

Що каже Верещук

Верещук зазначила, що, враховуючи ситуацію в Україні, ми "не можемо дозволити собі" особливі статуси, інформує Інтерфакс-Україна.

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Не може бути особливих статусів у нас, в Україні. Ми не можемо обговорювати питання включення та внесення до парламенту питання обговорення в будь-якій формі особливого статусу Донбасу,

– наголосила депутатка.

За словами Верещук, треба обговорити, що саме мав на увазі Фокін. Нардепка сказала, що в Україні немає такої територіально-адміністративної одиниці, як Донбас. Є лише Донецька і Луганська області. Деколи Донбасом називають і частину Харківської області.

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