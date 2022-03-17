Не можна давати ворогу можливість гатити, – Кириленко сказав, яку інформацію не поширювати

Росіяни можуть використати інформацію про пошкодження об'єктів в Україні для корегування вогню. Одразу розголошувати, що не вдалося ворогу – не варто.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він пояснив, що радіти через те, що окупантам щось не вдалось, необхідно тихо.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації заявив, що він та його команда перевіряють ту інформацію, яка надходить з місць обстрілів зокрема.

За його словами, є підстави вважати, що люди у драматичному театрі Маріуполя живі, але потрібно зробити відповідну доповідь. Лише потім необхідну інформацію поширять.

"Радіти і вказувати ворогу, що йому не вдалося, і давати, не дай боже, можливість повторно застосувати це (гатити – 24 канал) – нерозумно. Перемога може бути без якихось великих гасел", – сказав голова Донецької ОВА.

Раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що українці не повинні використовувати географічні прив'язки, адже ворог користується інформацією, аби скорегувати вогонь.

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