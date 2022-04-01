Не можна до звикати до цього злочину, – Зеленська нагадала європейцям про близькість війни

Олена Зеленська заявила, що війна вже на порозі Європи. До цього злочину Росії проти України не можна звикати.

Про це перша леді повідомила в інтерв'ю німецькій щотижневій газеті Die Zeit у четвер, 31 березня.

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Вона (війна – 24 канал) вже на порозі вашої оселі, зовсім від ваших дітей недалеко! Не можна звикати до цього злочину,

– сказала Олена Зеленська.

Дружина українського президента наголосила, що про вторгнення Росії потрібно нагадувати всюди:

мирними демонстраціями,

новинами у газетах, на радіо та по телебаченню.

"Це злочин проти всього людського", – підсумувала перша леді.

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