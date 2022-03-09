Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях, – мер Херсона

На своїй сторінці у фейсбук Міський голова Херсон Ігор Колихаєв опублікував звернення до мешканців міста.

За його словами, зараз у жодному разі не можна піддатися паніці та депресії, дозволити місту здати свої позиції.

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Крім того, подякував підприємцям, які його мене почули та відновили свою справу. Ми обов'язково повернемо нормальне життя в рідне місто.

Якщо людина встає після удару – це не фізика, а характер! А ми вже показали світові свій характер і волю до Перемоги,

– зазначив Ігор Колихаєв.

"Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях. Щоб перемогти, потрібно Діяти! Не руйнуйте місто своєю бездіяльністю щодо нього! Це наша земля, наш дім і тільки нам тут жити", – додав Колихаєв.

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Допис Ігоря Колихаєва

Доброго ранку моє Місто Герой!

Зранку на об'їзді районів – перевірив те, що мені звітують про прибирання. У жодному разі не можна зараз давати слабкості: розпуститися, піддатися паніці та депресії, дозволити місту здати свої позиції.

Ми з командою ще на місці, вчора розпорядився: всьому персоналу гірського судна, тим хто залишився в місті, йти на роботу – пішки, на кілька годин, на попутках – як завгодно. Але місто має працювати!

Дякую підприємцям, які вчора мене почули та відновили свою справу. У всіх нас дуже важкий час. Ми всі дуже втомилися і вже багато втратили. Але ми обов'язково повернемо нормальне життя в рідне місто – я знаю!

Тролейбуси №1 (4 авто), №12, №13, №9, №3 – по 2 авто на кожній лінії. Намагаємося вивезти сміття, печемо хліб і доставляємо по пунктах (читайте сайт і телеграм міськради), Водоканал, Теплоенерго, Міськсвітло, Херсонгаз, Обленерго... – Всі працюють і я їм вдячний!

Якщо людина встає після удару – це не фізика, а характер! А ми вже показали світові свій характер і волю до Перемоги.

Не можна перемогти, тільки захищаючись та ховаючись в укриттях. Щоб перемогти, потрібно Діяти! Не руйнуйте місто своєю бездіяльністю щодо нього! Це наша земля, наш дім і тільки нам тут жити!

Я вірю в нас Херсон.

Завжди з тобою.