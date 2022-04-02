Не підпишемо жодного документа, в якому Росії б надавали право вето, – Арахамія про переговори

Нардеп Давид Арахамія заявив, що Україна не підпише жодного документа, в якому Росії б надавали право вето. Адже це категорично неприйнятно.

Відповідну інформацію оприлюднив голова української делегації 2 квітня. Зокрема політик пояснив, що росіяни вже "зараз чують логіку".

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Україна не підпише документ, де буде право вето Росії

Ми не будемо підписувати жодного документа, де Росія матиме право ветувати своїм голосом рішення. Для нас це категорично неприйнятно,

– написав Арахамія.

Політик пояснив, що взагалі не треба тоді обговорювати якісь гарантії безпеки, адже Росія зможе заблокувати їх у будь-який момент.

Також Давид Арахамія заявив, що:

українська делегація обговорює це питання з Росією, вони зараз чують логіку, адже розуміють, що так не може бути;

тому ми проговорюємо з росіянами інший формат – є мирний договір з Росією, але гарантію безпеки надають інші країни;

Росія не може блокувати такий процес.

"Це закладається в механізмах активації цих гарантій. Мені здається, що у фінальному раунді ми вийдемо на те, що вони сприймуть цю позицію, бо інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо", – пояснив Арахамія.

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