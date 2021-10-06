Не платиш гроші – страждай: окупанти на Донбасі знущаються з українців у в'язницях

На тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують українських громадян. Окупанти жорстоко знущаються з них, вимагаючи гроші.

Мовиться про порушення у Макіївській колонії №32 та Сніжнянській виправній колонії №127. Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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Вимагають гроші та знущаються

За інформацією омбудсменки, у цих установах систематично залякують та вимагають гроші у в'язнів. Керівництво встановлює на кожну особу певну суму, яку ув'язнені мають щомісяця віддавати.

Якщо люди відмовляються платити – починається справжнє пекло. Їх переводять до іншого бараку, який абсолютно не пристосований для проживання.

Там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація. В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Людмила Денісова Уповноважена з прав людини

Ув'язненим не надають медичну допомогу

Люди мають тяжкі хронічні захворювання. Зокрема діабет, хвороби серця та нервової системи. Однак медичну допомогу їм не надають навіть у разі, якщо є симптоми коронавірусу.

"Багато хто з в'язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією", – зауважила Денісова.

Текст публікації Людмили Денісової:

Отримала звістку про жахливу ситуацію в місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де незаконно утримуються українські громадяни.

Відповідно до отриманої інформації, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в'язнів з метою неправомірного збагачення. На кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати.

Ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання – там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи.

До того ж ситуація з поширенням COVID-19 в колонії є вкрай критичною. Багато хто з в'язнів має усі ознаки захворювання: високу температуру тіла, сильний кашель, втрату смаку та нюху, у деяких виражені диспепсичні розлади. Проте медична допомога їм не надається, а передані родичами лікарські препарати не доходять через розкрадання адміністрацією.

Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні пані Флоранс Жиллєтт щодо проведення Моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав наших громадян та надання їм належної медичної допомоги.

Також прошу представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотту Реландер вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав громадян.