Не по-людськи та цинічно, – у Шольца відреагували на удар по Одещині

Уряд Німеччини назвав військовим злочином і "рішуче засудив" удар Росії по Одещині, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей. У Берліні впевнені, що окупанти б'ють по цивільних цілком свідомо.

В Німеччині наголосили, що Росія, зокрема Путін та усі причетні повинні понести відповідальність за загибель українців.

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Це ще раз жорстоко показує нам, що російський агресор свідомо мириться з загибеллю мирних жителів,

– заявив офіційний представник уряду країни Штеффен Хебештрайт.

Він назвав дії російської сторони "нелюдськими та цинічними".

"Напади на мирних жителів – це військовий злочин. Президент Росії Володимир Путін і винні мають понести відповідальність", – заявив Хебештрайт.

До слова, верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель теж не зміг залишити без увагу цинічність дій Росії. Він теж наголосив, що російська армія нищить саме цивільне населення.

Обстріл Одеської області: головне

Близько 1:00 ночі ворог трьома ракетами поцілив у село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.

Ракети потрапили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Станом на вечір 1 липня кількість загиблих – 21, ще 39 осіб – постраждали.

Ракети Х-22 запустили з літаків Ту з акваторії Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що сирени в області пролунали майже водночас з вибухом. Це через малу відстань та високу швидкість ракет.

Дивіться у відео: цинічна реакція Кремля на обстріл Одещини