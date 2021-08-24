Не поділили медуз: у Бердянську побились відпочивальники – епічне відео

На пляжі в Бердянську, на Запоріжжі, туристи побилися прямо у воді. Причиною конфлікту стали медузи. Одні відпочивальники вирішили викидати їх з води на берег, а іншим це не сподобалося.

Інші туристи знімали інцидент на відео. Вони намагалися присоромити та заспокоїти учасників конфлікту.

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Бійці передувала словесна перепалка

За словами очевидців, після того, як одна група відпочивальників почала викидати медуз із води на берег, в них виник конфлікт з іншими туристами. Словесна перепалка швидко переросла в бійку.

Ніякі слова зі сторони не впливали на учасників бійки, однак потім їхній запал вщух.

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