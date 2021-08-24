Не поділили медуз: у Бердянську побились відпочивальники – епічне відео
24 серпня 2021 , 18:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук "Новини Бердянська"
На пляжі в Бердянську, на Запоріжжі, туристи побилися прямо у воді. Причиною конфлікту стали медузи. Одні відпочивальники вирішили викидати їх з води на берег, а іншим це не сподобалося.
Інші туристи знімали інцидент на відео. Вони намагалися присоромити та заспокоїти учасників конфлікту.
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Бійці передувала словесна перепалка
За словами очевидців, після того, як одна група відпочивальників почала викидати медуз із води на берег, в них виник конфлікт з іншими туристами. Словесна перепалка швидко переросла в бійку.
Ніякі слова зі сторони не впливали на учасників бійки, однак потім їхній запал вщух.
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- Влітку 2021 року медузи заполонили пляжі Азовського моря;
- Найбільше від нашестя морських тварин постраждала Кирилівка, у Запорізькій області. Уже декілька тижнів туристи скаржаться на те, що через медуз неможливо купатися, а також на пляжах з'являється неприємний запах.
- Для боротьби з нашестям встановили спеціальні сітки, однак і вони не допомогли.