Росія систематично атакує українські мости з перших днів повномасштабного вторгнення, тому її удари не можна пояснювати "помстою" за операції Сил оборони проти Керченського мосту. Загалом до цієї операції ворог завдав 109 ударів по українських переправах.

У Міністерстві оборони України наголошують: Кремль використовує наратив про помсту, щоб виправдати плановий терор і перекласти відповідальність за агресію на Україну.

Росія атакує українські мости з перших днів вторгнення

Про 109 атак на українські мости повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Ці удари відбувалися ще до операції Сил оборони проти Керченського мосту, що спростовує російські заяви про нібито відповідь на дії України.

Зокрема, з 1 жовтня 2026 року російські війська 12 разів атакували мости Києва через Дніпро.

У ніч на 20 листопада російська балістика пошкодила ще три столичні переправи: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости. Таким чином, ворог продовжив кампанію ударів, яка розпочалася задовго до операції проти Керченського мосту.

У Міноборони пояснюють, що Керченський міст Росія використовує як важливу військову логістичну артерію. Ним окупанти перекидають до Криму бронетехніку, артилерію та боєприпаси.

Це підтверджують, зокрема, відеозаписи, які публікували російські військові відомства та медіа. У лютому 2022 року Міноборони Росії й телеканал "Звезда" показували ешелони з танками, бойовими машинами піхоти та самохідною артилерією на залізничній частині мосту.

Британська розвідка у жовтні 2022 року також наголошувала, що залізнична частина переправи відігравала важливу роль у перекиданні важкої техніки на південний фронт. А в березні 2024 року тодішній голова СБУ Василь Малюк заявив, що до успішних ударів мостом щодня проходило 42 – 46 ешелонів зі зброєю та боєприпасами.

За даними Міноборони, для російського угруповання в Криму та на лівобережжі Херсонщини міст є ключовим маршрутом постачання. Сухопутний коридор через окуповані території перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони, а повноцінної альтернативи Керченському мосту Росія не має.

Крім того, міст збудували незаконно на тимчасово окупованій території без згоди України. Його будівництво засудили Генеральна Асамблея ООН, Європейський Союз, Європарламент, НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ. У резолюції від 17 грудня 2018 року Генасамблея ООН зазначила, що спорудження мосту сприяє подальшій мілітаризації Криму.

Міжнародне гуманітарне право розрізняє цивільні об'єкти та воєнні цілі. За статтею 52(2) Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, до воєнних цілей належать об'єкти, які ефективно сприяють воєнним діям і знищення або нейтралізація яких дає військову перевагу.

Оскільки Керченський міст використовують для перевезення російської військової техніки та боєприпасів, він відповідає визначенню воєнної цілі. Проєкт EUvsDisinfo Європейської служби зовнішніх справ також називає твердження російської пропаганди про нібито суто цивільне призначення мосту дезінформацією.

Удари по Керченському мосту Україна завдає на власній території, тимчасово окупованій Росією. У Міноборони наголошують, що це право на самооборону, передбачене статтею 51 Статуту ООН.

У Міноборони вважають, що заяви про "помсту" є спробою кремля виправдати систематичні атаки на українську інфраструктуру. Так Росія намагається перекласти відповідальність за власну агресію на Україну та змусити її та міжнародних партнерів остерігатися ударів по російській військовій логістиці.

Водночас українські Сили оборони атакують підтверджені військові об'єкти та маршрути постачання окупантів, тоді як Росія завдає ударів по цивільних переправах і промислових підприємствах, зокрема по металургійному заводу в Кривому Розі, де працюють тисячі цивільних.

У Міноборони підсумовують: російські атаки на українські мости є частиною спланованої кампанії терору, а не реакцією на дії України. Зупинити російські удари можуть протиповітряна оборона, знищення ворожих носіїв і порушення військової логістики окупантів.

Раніше про масштаб ворожих ударів нагадував і Володимир Зеленський, зазначивши, що знешкодження ворожої переправи стало справедливою відповіддю на понад сотню атак ракетами та дронами по українській інфраструктурі.