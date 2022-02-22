"Не поширювати інформацію про переміщення військ": українці організували флешмоб-заклик

На тлі загроз з боку Росії Міністерство оборони просить українців не поширювати фото, відео чи іншу інформацію про переміщення військ ЗСУ. У мережі влаштували флешмоб-заклик на цю тему.

Пересування армії України повинно бути таємним, тому не можна розповсюджувати інформацію про це у соцмережах. Це може зіграти на руку ворогу.

Важливо Путін доручив ввести війська на окупований Донбас – нібито для миру

Флешмоб-заклик

Українці активно діляться цим проханням Міноборони. Вони поширюють заклик у стрічці фейсбуку, твітеру та інстаграму, закликаючи своїх друзів та знайомих робити те саме.

24 канал також нагадує читачам про важливе.

Краще поширювати інформацію про переміщення агресора

Українці наголошують, що краще фіксувати та поширювати переміщення російських військ, якщо випадатиме така можливість. Особливо це стосується людей, які живуть на окупованих територіях.

При цьому слід дбати про заходи безпеки. Радять не зберігати файли на смартфоні.



Не поширювати інформацію про пересування ЗСУ / Фото Tetiana KS

Що цьому передувало

21 лютого Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України. Він підписав постанови про визнання і "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

Ба більше, у наказі Путін доручив ввести російські війська на територію псевдореспублік для "дотримання миру".

У Пентагоні застерегли, що Росія може ввести війська на Донбас вже 22 лютого. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що нове вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі дні або години.

Президент Володимир Зеленський скликав РНБО та консультується зі світовими лідерами. Згодом глава держави має виступити зі зверненням.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!