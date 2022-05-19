Не пропонуйте припинення вогню, це неможливо без виведення військ Росії, – Подоляк партнерам

Припинення вогню в Україні неможливе, поки російські війська стоять на нашій землі. Адже Кремль розуміє лише мову зброї, санкцій та грошей.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері.

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Подоляк підкреслив, що українців не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років.

Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ Росії. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші,

– наголосив радник глави ОП.

В Офісі Президента неодноразово наголошували, що українські війська хочуть відкинути окупантів не лише на територію, з якої вони починали свою "спецоперацію", а далі. І це для України принципове тепер питання.

Якої стратегії має дотримуватися Європа

На його думку, єдиний сценарій, яким має йти Європа і Україна, – це сценарій "залізної завіси".

"Щоб Росія була дуже і дуже далеко від людської цивілізації. Не географічно, а, принаймні, за якимись кордонами", – сказав радник очільника ОП.

У цьому контексті він наголосив на важливості посиленні санкційного тиску на Росію.