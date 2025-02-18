Не "рідкоземами" єдиними: експерти виявили ще одну сферу інтересів інвесторів в Україні

Дискусія щодо залучення інвестицій до України через розробку надр спільно з міжнародними партнерами та союзниками обійшла увагою дуже перспективний сегмент, де вже зараз спостерігається справжній інвестиційний бум.

Журналісти Telegraf пишуть, що це видобуток мінеральних вод: цей сегмент FMCG-продукції не просто зазнав найменшого спаду внаслідок повномасштабної війни, а навіть попри всі загрози став справжнім магнітом для інвесторів – внутрішніх та міжнародних, інформує 24 Канал.

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На ринку бутельованої води вже працюють світові гіганти Coca-Cola, PepsiCo, висловлювали зацікавленість у придбанні "водних" активів Nestle та Danone. Активно вкладаються у розвиток виробництва води й вітчизняні інвестори. У 2025 році збирається запустити новий завод з виробництва мінеральної води "Трускавецька" власник Dragon Capital Томаш Фіала з анонсованими інвестиціями понад 20 мільйонів доларів. Гравець №2 на ринку води – компанія "Карпатські мінеральні води", анонсує масштабування виробництва з інвестиціями також близько 20 мільйонів доларів. Власник Global Spirits (алкобренд "Хотиця") Євген Черняк інвестує 6 мільйонів доларів у розвиток водних брендів "Мороша", "Tetri", "Мальва" та "Alpina".

Флагманські рітейл-оператори активно розширюють портфель власних private labels саме в сегменті води – це підтверджує стійкий попит та його стале зростання. Цей ринок в період криз та навіть війни цікавий для інвестицій.

Сектор (виробництва води та напоїв – 24 Канал) має привабливий вигляд, оскільки належить до індустрії стабільного попиту. Потенціал експорту може зацікавити як стратегічних, так і портфельних інвесторів,

– заявив відомий економіст та фінансовий аналітик Ерік Найман.

У чому ж секрет інвестиційної привабливості українського ринку безалкогольних напоїв і передовсім виробництва фасованої води?

Навіть під час війни попит на фасовану питну воду в Україні "просів" лише на 18%, тоді як, наприклад, на крупи, овочі, фрукти тощо – упав на 30 – 45%. Протягом 2023 року на ринку вже спостерігалось зростання, за результатами 2024 року ринок майже відновився до показників довоєнного рівня, а зростання протягом року в обсягах продукції перевищує 17%, у грошовому вираженні – 32%.

Україна має ідеальні можливості для подальшого зростання цього бізнесу. Серед них потенціал збільшення внутрішнього споживання – українці більше турбуються про здоров'я. Є значні експортні можливості, адже не всі країни Європи можуть похвалитись якістю води – саме тому в Європі та світі рівень споживання бутильованої води для пиття і приготування їжі удвічі-утричі перевищує показники України.

Великих системних інвесторів може зацікавити готовий бізнес із міцними ринковими позиціями. Ще до війни вони проявляли інтерес до IDS Ukraine, яка відома своїми брендами "Моршинська" та "Миргородська", бо дозволяла моментально зайняти лідерські позиції на ринку. Зараз активи компанії арештовані, проте вже навесні вони можуть перейти у власність держави й надалі поповнити список активів для роздержавлення.

IDS Ukraine є лідером ринку фасованої води з часткою близько 40%, що забезпечує їй сильні позиції. Компанія має потужні бренди ("Миргородська", "Моршинська") і добре розвинену дистрибуційну мережу. Це робить її цікавою і для стратегічних та портфельних інвесторів,

– оцінює її інвестиційну привабливість Ерік Найман.

Саме тому увага великих інвесторів та операторів ринку прикута до процесу у ВАКС, де вирішується питання про вилучення компанії у російських власників на користь України.

Держава за цей бізнес може вторгувати мільярди у процесі роздержавлення після рішення ВАКСу та переходу компанії до Фонду держмайна. Адже придбання великого діючого оператора ринку безперечно зацікавить системних інвесторів, в тому числі міжнародних. Така інвестиція повернеться набагато швидше, аніж розробка "з нуля" більш ніж 500 задокументованих родовищ мінеральних вод, розташованих у різних регіонах України.